Arriva il taser: l'arma ad impulsi elettrici in dotazione a poliziotti, carabinieri e finanzieri. Da maggio a Foggia

A partire dal mese di maggio anche per i poliziotti, carabinieri e finanziari di Foggia potrebbe essere autorizzato l?utilizzo dell?arma ad impulsi elettrici, con l?obiettivo di ridurre i rischi per l?incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio. ?Grazie all?adozione del dispositivo le forze di polizia saranno in grado di gestire in modo più efficace e sicuro le situazione critiche e di pericolo?, ha dichiarato il ministro dell?Interno Luciana Lamorgese.

Già dal prossimo 14 marzo nelle quattordici città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova, saranno impiegate ben 4482 taser destinati ai servizi di prevenzione generale e pronto intervento. La titolare del Viminale ha evidenziato che l?operatività del nuovo strumento segue uno specifico periodo di sperimentazione e un ciclo di formazione degli operatori in grado di garantire che la sua utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza tenuto conto dei soggetti coinvolti e del contesto ambientale. Secondo uno specifico cronoprogramma, l?attività si concluderà a fine marzo e sarà esteso ai reparti delle restanti aree del territorio nazionale e delle specialità, a partire dal mese di maggio.

Il 17 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri aveva approvato in esame preliminare, su proposta dell'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, un regolamento che modificvaa le norme sui criteri per la determinazione di armamento e munizioni, nell'ottica di un generale ammodernamento adeguato alle esigenze operative attuali. Il Taser è stato impiegato in via sperimentale, dopo la prima autorizzazione all'uso con il decreto legge n.119/2014 e la successiva proroga.