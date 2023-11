Orta Nova nel dossier di Avviso Pubblico sui comuni sciolti per mafia: "Situazione preoccupante"

Negli ultimi 21 mesi, all’1 gennaio 2022 al 30 settembre 2023, in Italia, sono stati 18 gli enti locali sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ovvero una media di uno scioglimento al mese.

Sono tre i comuni pugliesi: Neviano (Lecce), Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) e Orta Nova (Foggia). La Puglia ha subito più scioglimenti negli ultimi 10 anni – nel periodo 2014/2023 sono stati 19 – che nei precedenti 22 di applicazione della legge (7 nel periodo 1991-2013).

È quanto emerge dall’ultimo dossier sui Comuni sciolti per mafia di Avviso Pubblico, ‘La Linea della palma’, realizzato dall’Osservatorio Parlamentare dell’associazione che riunisce gli amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica.

I dati sono stati presentati oggi, venerdì 17 novembre, a Bertinoro, in Emilia-Romagna, in occasione dell’apertura della prima scuola di formazione politica ‘Amministratori consapevoli’, rivolta ad amministratori locali e aspiranti tali, ideata insieme alla Fondazione Scintille di Futuro guidata dall’ex presidente del Senato Pietro Grasso.

Nel periodo considerato, nella maggior parte degli Enti locali sciolti per mafia, secondo quanto riferito nel dossier, il sindaco guidava una maggioranza sostenuta da liste civiche (72% dei casi). Nei restanti cinque casi – Anzio, Castellammare di Stabia, Nettuno, Rende e Torre Annunziata – la Giunta era governata rispettivamente da coalizioni di centrodestra (4) e centrosinistra (1).

Avviso Pubblico ha passato in rassegna le relazioni prefettizie, parti integranti delle proposte di scioglimento avanzate dal Ministro dell’Interno e adottate con Decreto dal Presidente della Repubblica.

“In quasi tutte le relazioni analizzate, innanzitutto, emerge il coinvolgimento, a vario titolo, dei clan mafiosi nelle campagne elettorali”.

Lo scioglimento di Orta Nova

Nel caso dello scioglimento del Comune di Orta Nova, la relazione “ha dato rilievo alla partecipazione pubblica del sindaco e del presidente del Consiglio Comunale ai funerali di un noto esponente della criminalità organizzata locale, per il quale è stato anche proclamato il lutto cittadino, nonostante un provvedimento in senso contrario del Questore”, evidenzia avviso pubblico.

Orta Nova compare, inoltre, nella lista di quei Comuni che presentano un generale disordine amministrativo, che agevola l’infiltrazione delle mafie. Nel caso del Comune del Foggiano si manifesta soprattutto con l’assenza di una precisa linea di demarcazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestorie.

Avviso Pubblico ha compilato una tabella, sulla scorta delle risultanze dell’attività delle commissioni d’accesso, relativa agli amministratori locali e ai dipendenti comunali coinvolti, a vario titolo, in inchieste giudiziarie, frequentazioni, parentele e altre forme di collusione.

A Orta Nova conta 11 amministratori locali e 8 dipendenti. A tal proposito, Avviso Pubblico precisa che “le risultanze emerse possono essere condizionate anche da fattori esterni: dalla penna del Prefetto all’attività della magistratura locale”.

La gestione commissariale del Comune di Foggia

Il dossier ‘La Linea della palma’ menziona anche la gestione commissariale del Comune di Foggia, sulla scorta della Relazione sull’attività svolta dalle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso trasmessa alle Camere dal ministero dell’Interno a luglio.

“Nel 2022, nel Comune di Foggia, si è registrato un forte incremento delle domande di protezione sociale come conseguenza dell’emergenza epidemiologica – si legge - Quindi si è reso necessario mettere in campo delle misure più mirate e coordinate che hanno riguardato l’erogazione di contributi economici come la c.d. ‘solidarietà alimentare’. Sono stati predisposti degli interventi anche sulla macchina amministrativa volti alla sua riorganizzazione”.

La Puglia quarta regione in Italia

Dal 1991 al 30 settembre 2023, in Italia sono stati 383 gli scioglimenti. La Puglia è quarta con 26 scioglimenti (in un solo caso plurimo). Nove regioni sono rimaste indenni.

“Un comune al mese sciolto per mafia, un dato allarmante che ci consegna una realtà in cui è necessario lavorare per debellare questo cancro, la mafia, che si infiltra nelle pubbliche amministrazioni, fa affari sporchi con la politica, distrugge il futuro di interi territori - dichiara il coordinatore regionale di Avviso Pubblico Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo - La politica deve tornare ad essere ispirazione ed esempio per i suoi cittadini con azioni concrete. È necessario, quindi, tenere alta la guardia per far sì che l’onta dello scioglimento e le devastanti conseguenze sulle sue comunità, non coinvolga più i nostri comuni, perché dove c’è mafia non c’è futuro e dove non c’è futuro non c’è speranza. Lavoriamo quindi per restituire futuro e speranza”.

“L’esauriente ed interessante dossier presentato da Avviso Pubblico fotografa una situazione preoccupante, che denota la insostituibilità del vigente strumento di contrasto alle infiltrazioni mafiose, ma anche la necessità di una organica riforma della materia – dichiara l’ex presidente del Senato, Pietro Grasso, presidente della fondazione Scintille di futuro – Sarebbe importante che il cittadino percepisse che quando arriva lo Stato le cose cambiano e in maniera duratura. Sciogliere un Comune non può essere considerato un atto di autorità dello Stato che incide gravemente sul rapporto tra gli elettori e i rappresentanti eletti democraticamente, ma significa difendere la collettività dalle infiltrazioni mafiose, laddove c’è un vero e proprio problema di sospensione della democrazia. Da un punto di vista operativo, ai commissari vanno riconosciuti maggiori poteri d’intervento sulla burocrazia e maggiori risorse, umane, professionali e finanziarie per poter realizzare il ritorno alla legalità, magari anche dopo lo scioglimento con un’opera di ‘affiancamento’ che accompagni l’ente locale in un definitivo percorso di risanamento, rendendolo impenetrabile di fronte alle pressioni dei criminali, al voto di scambio, alle scorciatoie amministrative, alla corruzione”.

“Nei trentadue anni di applicazione della legge è stato sciolto per infiltrazioni mafiose un Comune al mese in Italia. Una media inquietante, che rivela l’esistenza di complicità e connivenze e il continuo tentativo delle mafie di ritagliarsi un posto in prima fila nella corsa agli appalti e alla gestione dei servizi pubblici. Si sciolgono Comuni soprattutto nel Mezzogiorno, tra cui due capoluoghi – Reggio Calabria e Foggia – ma dalla metà degli anni Novanta la ‘linea della palma’ di cui parlava Sciascia, è giunta a coprire l’intera penisola, arrivando anche al Nord. Nessuna regione può più dirsi affrancata dagli interessi delle organizzazioni criminali. L’azione repressiva è fondamentale, ma non basta - spiega il presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà - Il prossimo anno andranno al voto il 46% dei Comuni italiani. In vista di questo importante e delicato appuntamento, il nostro compito di amministratori, quello dei cittadini e soprattutto quello della politica a tutti i livelli, è quello di alzare le antenne e mettere in campo azioni concrete per prevenire e contrastare quei rapporti torbidi che finora hanno condizionato molte amministrazioni. Se non può esistere una mafia senza rapporti con la politica, può e deve esistere una politica senza alcun rapporto né con la mafia né con i sistemi corruttivi”.