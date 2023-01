Due guasti alla condotta idrica in due giorni: grossi disagi tra i residenti di Candela

Proseguiranno almeno fino alla mattinata di domani i disagi tra i residenti del comune di Candela, dove nelle ultime ore si sono registrati due guasti alla condotta idrica che ha determinato l’interruzione del servizio.

Già nel primo pomeriggio di ieri molti residenti sono rimasti senz’acqua per via di un guasto lungo la condotta principale tra Candela e Rocchetta Sant’Antonio. Non sono mancate le segnalazioni e le rimostranze per l'intempestività della comunicazione della interruzione del servizio: “Aqp ha appreso dell’interruzione del servizio dalle segnalazioni degli utenti e dell’ufficio tecnico comunale che hanno contattato il servizio guasti ieri pomeriggio. L’interruzione del servizio non è stata causata dai lavori di riparazione del guasto, ma dal guasto stesso, per questo non è stato possibile avvisare preventivamente”, la spiegazione del Comune di Candela.

Tuttavia, i lavori di riparazione del guasto sulla condotta, terminati poche ore fa, non hanno risolto il problema. Nell’effettuare i lavori, infatti, gli operatori di Acquedotto Pugliese hanno riscontrato una ulteriore perdita lungo la medesima condotta, che non ha consentito il ripristino del servizio. Nello specifico, come fa presente Aqp, i tecnici stanno eseguendo “un delicato intervento di riparazione a causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico (in particolare si tratta di una condotta adduttrice al serbatoio di compenso) a servizio del centro abitato”.

I lavori, iniziati alle ore 18 proseguiranno per le prossime 12 ore. Per consentire i lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nelle reti che alimentano l’abitato. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo: “I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la mattinata di mercoledì 25 gennaio”.