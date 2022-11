Donne vittime di violenza, in 4 anni solo 451 pugliesi hanno ricevuto il ReD: "Strumento poco adatto"

Nella giornata internazionale delle donne vittime di violenza, ActionAid tira fuori numeri e lacune rispetto al supporto che viene dato nel corso del percorso di fuoriuscita dalla violenza, evidenziando che "l’autonomia economica svolge un ruolo fondamentale" e che "la sicurezza finanziaria incide infatti sia sulla scelta della donna di lasciare il maltrattante, in caso di convivenza, sia su quella di uscire dalle case di accoglienza".

Secondo l'organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della povertà, "ha quindi un duplice impatto positivo: permette di allontanarsi dalla situazione di violenza e di prevenire eventuali recidive così come contribuisce a liberare più velocemente le disponibilità di posti nelle case rifugio, consentendo così ad un numero maggiore di donne di essere accolte. Un percorso di fuoriuscita dalla violenza necessità sì di accoglienza, supporto sociale, psicologico, legale e lavorativo, ma anche di una effettiva ed efficace assistenza economica che permetta alle donne di proseguire con successo il proprio percorso di emancipazione"

"Eppure - al di là dell’introduzione di strumenti a supporto al reddito o di accesso al credito agevolato . l’adattamento di misure di contrasto alla povertà, l’incentivazione all’autoimprenditoria, ad oggi, il sistema antiviolenza italiano non si è ancora dotato di un programma strutturato e adeguatamente finanziato in grado di supportare a 360 gradi le donne nel loro percorso verso la piena indipendenza economica così da essere libere dalla violenza". si legge nelle conclusioni del rapporto.."Le donne in uscita da Centri antiviolenza e Case Rifugio vivono un percorso accidentato, fatto di ostacoli e difficoltà, che le espone a estrema vulnerabilità socioeconomica e al rischio di ricadere nella spirale della violenza. L’allontanamento dalla casa familiare per motivi di sicurezza o perché di proprietà del maltrattante; la mancanza o la sospensione temporanea del lavoro per ricevere cure e supporto, l’impossibilità di disporre dei propri soldi perché sotto il controllo del convivente. Sono queste le necessità impellenti delle donne che hanno subito violenza a cui troppo spesso lo Stato non risponde a causa di politiche frammentarie, incoerenti e fondi stanziati insufficienti a coprire le richieste di supporto per avere un reddito certo, alloggio sicuro e lavoro dignitoso".

ActionAid, con il report 'Diritti in bilico', l’analisi delle politiche e delle risorse nazionali e regionali a sostegno delle donne, attraverso focus group, workshop e interviste che hanno coinvolto circa 100 rappresentanti di strutture di accoglienza, servizi territoriali ed enti pubblici per donne in fuoriuscita dalla violenza, dedica un capitolo al ReD della Regione Puglia, introdotto con legge regionale nel 2016 come misura di contrasto alla povertà assoluta.

'Le donne in fuoriuscita dalla violenza sono state incluse a partire dal luglio 2018, prevedendo un percorso differenziato di accesso alla misura: non è richiesta loro la presentazione dell’Isee e non è imposto l’obbligo di seguire un percorso di attivazione lavorativa per l’ottenimento del supporto economico. Il contributo mensile previsto dal ReD è di circa 400 euro mensili per un massimo di 12 mesi rinnovabili dopo un periodo di sospensione. La domanda di contributo può essere inoltrata solo attraverso i servizi sociali professionali, anche su segnalazione di un centro antiviolenza territoriale. L’unico criterio previsto, infatti, è essere prese in carico da una struttura di accoglienza o dai servizi sociali professionali.

Per il Reddito di Dignità pugliese dal 2018 al 2022 sono stati stanziati 2,1 milioni di euro e secondo i dati regionali disponibili, solo 451 donne – tutte senza alcun titolo di studio – hanno usufruito del ReD, un numero lontano dalla potenziale platea beneficiaria (circa 950 donne l’anno). Nonostante l’introduzione di criteri agevolati, il ReD risulta essere uno strumento poco adatto alle esigenze delle donne che hanno subito violenza'.

Per il periodo 2015-2022, le istituzioni hanno stanziato circa 157 milioni, ovvero 54 euro circa al mese per ogni donna non autonoma economicamente per fornirle un supporto al reddito, promuoverne il re/inserimento lavorativo, garantire una casa sicura e sostenibile nel lungo periodo. Fondi scarsi che dovrebbero sostenere le donne, che spesso non riescono a produrre una dichiarazione Isee separata da quella del maltrattante e accedere a misure contro la povertà (reddito di cittadinanza, reddito di dignità) o di supporto alle famiglie in difficoltà (es. bonus affitto, bollette). “Per vivere una vita libere dalla violenza le donne hanno bisogno di un reddito sufficiente una casa sicura, un lavoro dignitoso e servizi pubblici funzionanti: diritti fondamentali che le istituzioni italiane non sono in grado di garantire a tutte e in tutti i territori. Il rischio è di far tornare le donne, spesso con figlie e figli, dagli autori di violenza, vanificando il loro percorso verso l'autonomia. Quanto tempo ancora le migliaia e migliaia di donne che hanno subito violenza dovranno aspettare prima di poter beneficiare di politiche e servizi strutturali che rispondano alle loro esigenze? Al Governo chiediamo per l’ennesima volta di adottare politiche integrate e strutturali coinvolgendo tutti i Ministeri e gli uffici competenti” dichiara Isabella Orfano, esperta diritti delle donne di ActionAid.

Ogni anno sono circa 50mila le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza. Nel 2020, le donne assistite dai Cav senza lavoro o risorse per rendersi autonome erano il 60,5%. E la quota sale al 70% tra le giovani dai 18 a 29 anni, le più precarie. Ma gli strumenti adottati dall’Italia per supportare economicamente e finanziariamente le donne sono pochi, frammentari e inadeguati. Il 'Reddito di libertà', istituito nel maggio 2020 con il Dl Rilancio dopo i lockdown imposti dal Covid-19, oggi è uno strumento per l’indipendenza economica delle donne in condizioni di povertà che hanno subito violenza. Si tratta di un supporto di 400 euro al mese per massimo 12 mesi. Il RdL è finanziato con 12 milioni di euro per il periodo 2020-2022: nel primo anno solo 600 donne ne hanno beneficiato a fronte delle 3.283 richieste presentate (dati Inps). Con questi fondi si calcola che solo 2.500 donne potranno avere accesso alla misura. Tuttavia, sarebbero circa 21 mila all’anno le donne che ne avrebbero necessità (elaborazione Dati Istat). “Finiti questi soldi si è comunque ripresentato il problema perché non ha potuto più pagare l'affitto ed è dovuta tornare sui suoi passi” racconta una operatrice Cav.

“Con 6 o 12 mesi di borsa lavoro a 500 euro. Che tipo di svolta vuoi dare a queste donne?” spiega un’operatrice Cav.

A livello nazionale non esiste nessuna norma riguardante il re/inserimento lavorativo che prenda in considerazione le specifiche esigenze delle donne in fuoriuscita dalla violenza, cioè i carichi di cura familiari, la precarietà economica, le difficoltà di spostamento o la mancanza di accesso a servizi come asili e nidi. Le misure sono pensate e finanziate da ciascuna Regione in modo diverso attraverso percorsi di formazione professionale, tirocini, borse lavoro, attività di avvio all’autoimprenditorialità. Un quadro che amplifica lo squilibrio territoriale italiano e le diseguaglianze di accesso alle opportunità per le donne, il divario tra grandi città e i piccoli centri. Per la partecipazione delle donne che hanno subito violenza al mercato del lavoro, le istituzioni nazionali e regionali hanno stanziato circa 124 milioni di euro dal 2015 a oggi: il 72% (89,2 milioni) per interventi di mantenimento dell’occupazione e il restante 28% (34,8) per quelli di re/inserimento lavorativo, sebbene il numero di donne disoccupate accolte dalle strutture antiviolenza nel 2020 sia del 50%. Nel 2015, per il mantenimento dell’occupazione, è stato attivato il congedo indennizzato per vittime di violenza, per cui sono stanziati in media circa 12 milioni annui. Dalla sua introduzione ad oggi, è stato registrato un aumento delle domande presentate del 2.662% (da 50 nel 2016 a 1.331 nel 2021), a cui non è seguita una crescita delle domande accolte. Nel 2021, infatti, solo il 32% delle domande presentate è stato accettato (432 a fronte delle 1.331).

“Spesso i tempi si allungano non perché le donne non siano pronte a uscire dal centro, ma perché non sono in grado di accumulare risorse che gli consentano di pagare una caparra o un trasloco” rivela un’operatrice Cav. Le donne che hanno subito violenza hanno una probabilità quattro volte superiore rispetto alle donne in generale di vivere situazioni di disagio abitativo. Chi deve ricostruire la propria vita spesso ha difficoltà nel pagamento dell’affitto o della rata del mutuo, è costretta a traslochi frequenti, subisce sfratti o si trova a dover vivere in alloggi sovraffollati, insieme ai figli.

Per promuovere l’autonomia abitativa delle donne in fuoriuscita dalla violenza, le istituzioni nazionali e regionali hanno stanziato per il periodo 2015-2022 12 milioni di euro, di cui 9,3 milioni da risorse nazionali e 1,8 da quelle regionali. Le risorse sono state spese principalmente per erogare contributi economici alle donne per la copertura di caparre, canoni d’affitto e pagamento di utenze. Si tratta di interventi insufficienti per risorse e tempi di erogazione che non tengono conto della necessità di offrire strumenti per il raggiungimento di un’indipendenza abitativa sostenibile e di lungo periodo.