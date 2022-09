Mangia funghi raccolti da un parente e muore. La dott.ssa Lepore: "Fateli sempre controllare da un micologo"

Mangia funghi crudi raccolti da un parente sul Pollino e muore per avvelenamento: è successo in Puglia a Polignano a Mare. A perdere la vita una donna di 53 anni. La tragedia nel corso di una cena. Nausea, mal di testa, forti dolori addominali, vomito, diarrea, la corsa in ospedale a Monopoli, il trasferimento d'urgenza al Policlinico di Bari e il decesso per una insufficienza epatica. Tra gli altri intossicati ci sono i due fratelli della vittima e il padre, ricoverato ma fuori pericolo.

A Foggiatoday le avvertenze e i consigli della dottoressa Anna Lepore, responsabile del centro regionale Antiveleni del Policlinico Riuniti di Foggia: "E' indispensabile sempre far controllare il raccolto da un micologo e non mangiamo funghi crudi e non consumiamoli in grosse quantità".