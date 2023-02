/ Via San Francesco

Tragedia a Manfredonia: donna muore in casa avvolta dalle fiamme

La tragedia si è consumata intorno alle 22, in una abitazione in via San Francesco. A scoprire l'accaduto sono stati i vigili del fuoco; con loro, anche gli operatori del 118. Alle forze di polizia il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente domestico