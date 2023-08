Donna trovata morta in casa, odori nauseabondi dall'abitazione: "Sotto sequestro, ma la porta è socchiusa"

Sono passati tre giorni da quando i vigili del fuoco e gli agenti di polizia sono intervenuti in un appartamento in via Federico Valerio, al Rione Candelaro, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna lì residente. All'interno dell'abitazione i vigili del fuoco e la polizia hanno rinvenuto anche i resti di un cane, deceduto chissà da quanto, oltre a cumuli di immondizia, escrementi e sporcizia diffusa.

Tuttavia, una volta portata via la salma, tutto è stato lasciato così com'era: la porta di ingresso dell'abitazione è rimasta socchiusa, l'ingresso posteriore che dà sul cortile è completamente aperta. Inoltre, una finestra che affaccia sulla strada appare sprovvista di vetro. Stando a quanto raccontano i vicini della donna, il proprietario dell'appartamento è un signore che attualmente risiede in una struttura per anziani fuori dal capoluogo. Probabilmente non è neppure a conoscenza di quanto sia accaduto.

L'abitazione dove è stato rinvenuto il corpo della donna è stata posta sotto sequestro penale in attesa che l'autopsia accerti le cause del decesso. Restano, però, due gravi problemi: il primo, di carattere legale e investigativo, riguarda lo stato attuale della abitazione, dove chiunque potrebbe entrare. Il secondo, come denunciano i residenti nello stabile, è di natura sanitaria. All'interno dell'abitazione, come già detto, permangono rifiuti abbandonati, escrementi, carcasse di animali e l'odore sgradevole che fuoriesce sta creando problemi al vicinato. Gli inquilini, pertanto, chiedono che venga fatto qualcosa al più presto, senza dover attendere i tempi della burocrazia.