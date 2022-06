Marco e Ivan, l'autista e il soccorritore del 118 che hanno fatto nascere una bimba in ambulanza

Sta bene la bambina nata la scorsa notte in ambulanza lungo il tragitto Motta Montecorvino-Policlinico Riuniti di Foggia. Allertati dalla centrale operativa intorno alle 3.10, la postazione di emergenza territoriale di Motta Montecorvino e l'automedica di Volturino sono intervenuti nell'abitazione di una donna del Marocco in procinto di partorire. Parto che effettivamente è avvenuto poco dopo a bordo del mezzo di soccorso grazie all’equipe formata dall’autista Marco Pecoriello e dal soccorritore Ivan Napolitano. Entrambi l'hanno aiutata a dare alla luce la sua piccola. Ora stanno bene.

Questo il commento del direttore della Centrale Operativa 118 di Foggia, Stefano Colelli: “Un’altra splendida notizia, come tante ne registriamo durante il nostro lavoro. Ancora una volta protagonisti gli operatori del servizio 118 di Foggia. Medici e operatori di centrale stanno sempre più riallacciando quel rapporto di collaborazione interrotto da tempo tra la centrale operativa e il territorio. Un territorio in cui, però, è quanto mai necessario potenziare il servizio per renderlo pienamente efficace attraverso una adeguata dotazione di personale che, peraltro, è costretto a operare in scenari anche complessi se si pensa alla percorribilità di molte strade dei Monti Dauni”.