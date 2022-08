Attimi di paura in spiaggia a Torre Mileto: donna avverte un malore, interviene l'elisoccorso

Attimi di paura questa mattina a Torre Mileto, sul tratto di spiaggia libera all'altezza del parcheggio centrale. Intorno all'ora di pranzo una donna ha avvertito un malore. Immediatamente, in suo soccorso, sono giunti alcuni bagnanti e il titolare dello stabilimento balneare 'Fuori Rotta'.

Nel giro di pochissimi minuti è atterrato l'elisoccorso di Alidaunia, a conferma di un servizio di alto livello, capace di intervenire ovunque e in tempi rapidi, oltretutto in un periodo in cui si registra una forte carenza di medici e sanitari. Sul posto anche un'ambulanza del 118.

La bagnante è stata trasportata presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza per un sospetto problema cerebrale.