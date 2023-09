Da Foggia a Napoli per lavoro, viene rapinata e violentata dal branco su un furgoncino

Sarebbe stata rapinata e poi violentata da quattro uomini a Napoli: vittima una donna 41enne residente a Foggia. E' stata la malcapitata a raccontare ai medici dell'ospedale Cardarelli, l'episodio avvenuto in via San Cosmo fuori Porta Nolana.

Arrivata nella città partenopea in cerca di lavoro, dopo aver mangiato in un locale in Piazza Garibaldi, la donna si è incamminata verso la stazione dei bus per far rientro a Foggia. A quel punto è stata accerchiata da quattro soggetti, colpita in testa con un oggetto contundente e portata a bordo di un furgoncino, dove si sarebbe consumata la violenza sessuale.

Poco dopo sarebbe stata abbandonata sul ciglio della strada in stato confusionale: gli stupratori le hanno portato via un orologio, due collanine e contanti per 250 euro. Le forze dell'ordine indagano per risalire ai responsabili. Potrebbero rivelarsi utili le immagini dell'impianto di videosorveglianza.