L'incubo di Alessia, perseguitata da un uomo appostato sotto casa sua: "Scortata per poter rincasare"

Appostamenti, insulti e attenzioni amorose. È quanto è costretta a subire da una quarantina di giorni Alessia, una abitante di via Podgora.

Da fine maggio, praticamente ogni giorno, sotto casa sua bivacca un extracomunitario senza fissa dimora che, a quanto pare, ha una infatuazione nei suoi confronti tanto da aspettarla sotto casa sia all'ora di pranzo che la sera. Alessia, a fine turno lavorativo, rincasa insieme a suo figlio di 3 anni e ormai, prima di arrivare in via Podgora, è costretta a chiamare le forze dell'ordine per farsi scortare dentro al portone.

Molto spesso suo marito è impegnato per lavoro e non può raggiungerla e quindi, come è accaduto ieri mattina, Alessia deve farsi accompagnare dai carabinieri.

Ormai - racconta ai nostri microfoni - nemmeno più i suoi parenti la vanno a trovare a casa per paura che possa accadere qualcosa. Qualche giorno fa, Alessia è stata raggiunta dallo straniero fin sul posto di lavoro che si trova dall'altra parte della città, chiedendo di entrare.

Dopo la prima denuncia, sono seguite diverse integrazioni per persecuzione ma, nel frattempo, lo straniero continua a sostare imperterrito affianco al suo portone. Lei è disperata e non sa più come andare avanti, vivendo nel terrore che possa accadere qualcosa di grave.