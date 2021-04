"Non cercarmi mai più", poi scompare con i 6 figli minorenni. Padre in lacrime: "Sono disperato, non dormo più"

Il garganico Gaetano Impagnatiello è disperato. Dallo scorso 1° aprile non ha notizie né della moglie, né dei suoi 6 figli, tutti minorenni. L’uomo, pescatore di Mattinata, si è rivolto a polizia e carabinieri per avviare le ricerche della sua famiglia.

Il suo timore è che la donna - Katerina, di origine ceca - possa aver attraversato il confine con la prole.

I due, viene ripercorso nelle denunce presentate, sono sposati da 18 anni, ma i rapporti si erano incrinati negli ultimi mesi. Tra alti e bassi, le cose sono andate avanti “per il bene dei figli” fino alla mattina del 1° aprile: era l’alba, Gaetano era a pesca e i vicini hanno visto la donna allontanarsi in tutta fretta a bordo di un’autovan con i sei figli, tutti minorenni e di età compresa tra i 15 e i 4 anni.

Da allora più nessuna notizia, tranne un telegrafico sms della donna: “Non cercarmi più”. Anche i cellulari dei figli più grandi da quel giorno risultano staccati.

Immediatamente è scattata la segnalazione di scomparsa (o meglio, allontanamento volontario) ai carabinieri della stazione di Mattinata; questa mattina, invece, Gaetano - accompagnato dall’avvocato Matteo Ciociola - ha sporto una denuncia-querela per sottrazione di incapace e sequestro di persona al Commissariato di Manfredonia.

Al vaglio degli inquirenti, al momento, vi è solo la versione dell'uomo messa nero su bianco nelle varie denunce ed esposti. L’uomo ha chiesto di allertare anche i presidi di polizia sui confini territoriali, mentre due giorni fa, tramite telegramma, ha chiesto di essere ascoltato sul punto dal procuratore capo di Foggia, Ludovica Vaccaro.

“Gaetano è fortemente addolorato, ha l’animo straziato e il cuore a pezzi per la delusione patita”, spiega a FoggiaToday il legale. “Da una settimana, non ha notizia dei bambini, ai quali era fortemente legato (e viceversa) ed è preoccupato per la loro incolumità e per quella della moglie”, conclude.

