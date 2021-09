Non respira bene e ha forti dolori, giovane donna operata d'urgenza a Foggia: asportata enorme cisti ovarica che occupava l'addome

Si è presentata al Policlinico Riuniti di Foggia con difficoltà respiratorie e dolori addominali. Per la giovane donna si è provveduto ad eseguire immediatamente un’ecografia che evidenziava la presenza di una enorme cisti ovarica che occupava l’intero addome.

L’intervento - eseguito in anestesia generale dall’èquipe della Struttura Complessa di Ginecologia ospedaliera, composta dal Dott. Lorenzo Lo Muzio, dal Dott. Maurizio De Luca, dalla Dott.ssa Antonella Sgaramella e dall’anestesista Dott.ssa Stefania Schinco - ha permesso l’asportazione di una enorme massa cistica del diametro di circa 40 cm che occupava l’intero addome fino alla cupola diaframmatica, con all’interno circa venti litri di liquido.

L’intervento, difficoltoso per le dimensioni della massa, si è svolto in assoluta tranquillità. La risposta dell’esame istologico ha evidenziato il carattere benigno della tumefazione. Il decorso post operatorio è stato ottimo e la paziente è stata dimessa in settima giornata in buone condizioni cliniche.