Equipe di Foggia riporta a casa la donna ferita in Albania: l'operazione di rimozione della pallottola a Bari

E' atterrata alle 15.25 in punto all'aeroporto civile di Bari Palese la 51 enne originaria di Triggiano ferita da una pallottola d'arma da fuoco tra le vie di Tirana, in Albania, dove si era recata con i familiari per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

La ferita d'arma da fuoco le ha provocato una emorragia con pneumotorace, drenato e trattato presso l'ospedale della capitale albanese. Al ritorno in patria, ai microfoni dei giornalisti che erano lì ad attenderla, l'imprenditrice ha ringraziato il Governatore Michele Emiliano e gli italiani per la vicinanza. "Forza Ada" l'incoraggiamento sui social.

La donna è arrivata in aeroporto a bordo dell'elicottero di Alidaunia dall'equipe dell'Hems composta dal dottore Lorenzo De Toffoli, dall'infermiere Generoso Rignanese e per l'equipaggio volo da Massimo Longo, dal secondo pilota Antonello Leccese e dal tecnico Matteo Pacelli. Le operazioni sono state coordinate delle centrali operative di Foggia, diretta dal dott. Stefano Colelli, e di Bari guidata dalla dott.ssa Anna Maria Natola.

La paziente è stabile.ed ora si trova già nel reparto di chirurgia Toracica del policlinico di Bari.

"Spero che un giorno potremo guardare indietro a questo terribile evento come un momento di cambiamento e di crescita. Ma per ora, vi prego di tenere mia cugina nei vostri pensieri e di pregare per la sua guarigione. Grazie a tutti per il vostro sostegno in questo momento così difficile" il commento sui social della cugina Valentina, che al momento del ferimento era insieme alla donna ferita.