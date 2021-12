Donna aggredita e rapinata a Borgo Mezzanone

“L’ennesima aggressione a Borgo Mezzanone nei confronti di una giovane donna per mano di due immigrati è una notizia che mi addolora e preoccupa". Così il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, che denuncia: "Stando alla dinamica raccolta, la donna stava tornando a casa quando è stata assalita da due extracomunitari, che hanno anche tentato di rubarle il telefono cellulare. Basta: non è tollerabile che i residenti di quella borgata debbano continuare a convivere con la paura costante del sopruso e della violenza, nove volte su dieci per mano di stranieri che vivono di espedienti e senza regole".

"Sono vicino alla vittima e alla sua famiglia e solidale con la comunità di Borgo Mezzanone. I residenti sono stanchi ed è ora che si faccia qualcosa per restituire un minimo di sicurezza e vivibilità ad una zona diventata terra di nessuno grazie al buonismo pernicioso della sinistra. Chiederò formalmente alle istituzioni preposte - conclude Splendido - di convocare un tavolo sulla questione. Si deve agire subito, non attendiamo che qualcosa di più grave accada”.