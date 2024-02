Agricoltori di Capitanata scendono dai trattori, vanno in ospedale e donano in sangue

Si sono incontrati e presentati al centro trasfusionale del Policlinico Riuniti per donare il proprio sangue a favore di chi ne ha bisogno. È l'iniziativa di una trentina di agricoltori, provenienti dai vari presidi, che in questi giorni hanno fatto parlare di sé per le varie e incessanti proteste. "È un modo anche per dire grazie a tutti coloro i quali ci sono stati vicini e ci hanno supportato un questa lunga battaglia". L’iniziativa si chiama "Buttiamo il sangue", dal detto popolare che sta a significare chi lavora così tanto quasi da lasciarci la vita.