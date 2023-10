Cinque anni fa si fermava il cuore di Donato: "Hanno deciso di non farti vivere"

Cinque anni fa, il 6 ottobre del 2018, in un letto dell'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza', si fermava il cuore di Donato Monopoli, 27enne di Cerignola deceduto dopo 7 mesi di agonia, in conseguenza di una rissa avvenuta in una discoteca alla periferia di Foggia.

"Chi l'avrebbe mai immaginato che 5 anni fa sarebbe cambiata la nostra vita per sempre", lo sfogo dei genitori sulla pagina social 'Giustizia per Donato'. I ricordi vanno indietro nel tempo: "Sei uscito da quella porta salutandomi. E' stata l'ultima volta che i nostri occhi si sono incrociati, l’ultima volta che ho ascoltato la tua voce, l’ultima volta che ho ascoltato i tuoi passi nello scendere dalle scale per andare via".

"Per andare ad incontrare quelli che hanno deciso per tutti, quelli che hanno deciso di farti restare per 7 lunghi mesi in un letto di ospedale senza sentire più l’amore di mamma e papà, l’amore dei tuoi fratelli", continuano. "Hanno deciso di non farti vivere la vita. Adesso io decido, noi decidiamo, che deve essere fatta giustizia per Donato".

La vicenda, lo ricordiamo, sarà definita in appello a novembre. Nel processo di primo grado, celebrato con il rito abbreviato, la Gup del Tribunale di Foggia, ha condannato gli imputati Francesco Stallone e Michele Verderosa rispettivamente a 15 anni e 6 mesi di reclusione e a 11 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio volontario. Il secondo grado di giudizio sarà discusso presso la Corte d'Appello di Bari. I legali dei due imputati chiederanno l'esclusione del nesso di causalità tra la rissa e la morte - avvenuta in ospedale - nonché la riqualificazione del capo di imputazione.