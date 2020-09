"Ucciso come Willy", ma ancora nessuna giustizia per Donato: "Abbandono è come l'ultimo pugno dato alle vittime"

"16 mesi fa, dopo 7 mesi di agonia, noi abbiamo perso Donato, amico, fratello e soprattutto figlio. Donato è stato ucciso nello stesso brutale modo di Willy (il ragazzo ucciso durante un brutale pestaggio a Colleferro, ndr). Donato ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra vita, un vuoto che nemmeno gli ergastoli dei suoi assassini, liberi come fosse niente, potrebbero mai colmare. Ma Donato, ad oggi, non ha avuto nessun tipo di giustizia. Certo, all’inizio si, ma oggi? Come funziona? Donato e tutti gli altri ragazzi morti come lui, sono passati in secondo piano?".

E' lo sfogo comparso sulla pagina facebook 'Giustizia per Donato', aperta all'indomani della morte del ragazzo di Cerignola, Donato Monopoli, deceduto per le conseguenze di un pestaggio subito in un locale alle porte di Foggia.

Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi. Donato spirò in ospedale, dopo 7 mesi di agonia. "No, non è così che dovrebbe funzionare", prosegue il lungo post. "La giustizia deve arrivare per tutti, bisogna parlare di tutte le vittime, bisogna aiutare tutte le famiglie".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Io spero che Willy e la sua famiglia abbiano la giustizia che meritano, anche se Willy non tornerà più. Io spero che Donato e la sua famiglia abbiano la giustizia che meritano, anche se Donato non tornerà più. Io spero che tutte le vittime come loro abbiano la giustizia che meritano. Il dolore resta a chi lo prova e auguriamoci che non capiti mai a noi, perché l’abbandono da parte delle autorità è come l’ultimo pugno in faccia dato alle vittime prima di morire. Donato, amico mio, finché avremo fiato lotteremo per te, per la tua famiglia, per tutte le vittime come te", conclude.