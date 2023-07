Don Gaetano parla dal letto dell'ospedale: "Ho perso conoscenza e mi hanno derubato"

Ricoverato in Chirurgia Generale al Policlinico Riuniti di Foggia, don Gaetano Marcheggiano racconta il furto subito

A Foggiatoday don Gaetano Marcheggiano, ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Chirurgia Generale del Policlinico Riuniti di Foggia, affida la ricostruzione del furto subito il 19 luglio scorso mentre era seduto su una panchina del cortile antistante la parrocchia San Pio X (leggi qui i dettagli). "Mi ricordo di essere uscito dall'Ual intorno alle 16.30, quando sono arrivato in parrocchia, ho lasciato la macchina e mi sono seduto sulle panchine del giardinetto. Lì, per l'insolazione, ho perduto i sensi, qualcuno è venuto e mi ha derubato".

Gli hanno portato via 800 euro, il bancomat (dal quale risulteranno dei prelievi fatti a sua insaputa), i documenti e gli effetti personali. Aveva sì appuntamento con delle persone, ma alle 17. Evidentemente, approfittando del suo stato di incoscienza, un malintenzionato si è avvicinato e gli ha portato via il portafogli. Dal letto dell'ospedale, attraverso le telecamere della nostra testata, il parroco lancia un appello a tutti i suoi coetanei: "Dobbiamo essere più prudenti e non dobbiamo stare soli"