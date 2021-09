Lo sfogo del nipote di Traiano dopo un anno di sofferenze: "Spero che Foggia reagisca con me". Don Aniello ai foggiani: "Non girate la testa"

Il prete anti-racket fondatore dell'associazione 'Ultimi', giunto a Foggia per pianificare le attività dei presidi presenti sul territorio, non ha perso l'occasione per incontrare Alfredo e la famiglia di Francesco Traiano, il 38enne vittima di una violenta rapina messa a segno un anno fa, nel bar di via Guido Dorso

"E' stato un anno difficile per me e per la mia famiglia. Ma vado avanti per la mia strada, e spero che anche Foggia reagisca con me".

A parlare, a poco più di un anno dalla violenta rapina che costò la vita del 38enne Francesco Traiano, è il nipote Alfredo. E' lui che, oggi, porta avanti l'attività dello zio - il bar 'Gocce di Caffè', di via Guido Dorso - sfidando ogni giorno ricordi e flash-back di quel drammatico giorno.

Il suo sfogo è stato raccolto da don Aniello Manganiello, il prete anti-racket fondatore dell'associazione 'Ultimi' che, giunto a Foggia per pianificare le attività dei presidi dell'associazione presenti sul territorio, non ha perso l'occasione per incontrare Alfredo e la sua famiglia.

"Sono qui per esprimere la mia vicinanza e il mio sostegno per questa vicenda che ha sconvolto la famiglia di Alfredo ma anche tanti foggiani". Ed è proprio alla città che si rivolge don Aniello: "Se contonuiamo a girare la testa dall'altra parte, poniamo le basi per una violenza sempre maggiore. E' il nostro silenzio che consente ai delinquenti e alle mafie di appropriarsi del nostro territorio".

"E' dura rimanere in piedi", confessa Alfredo. "E ci aspettano ancora anni bruttissimi, perchè la memoria non ce la cancella nessuno e non si può eliminare un dolore. Possiamo solo provare a conviverci. Mio zio Francesco era una persona perbene, che viveva per il suo lavoro, che guadagnava onestamente. Io presenzio tutte le udienze in tribunale e cerco di mantenere sempre alto il mio impegno di memoria, perchè il volto di mio zio non si può più vedere, ma sarà il mio volto a rappresentare quello di Francesco Traiano". | IL VIDEO

