A San Severo vietati striscioni e scritte di auguri agli sposi: "E' degrado"

Dopo il divieto di conferire i rifiuti nei sacchetti neri, il sindaco di San Severo Francesco Miglio, prova a contrastare gli atti vandalici che si verificano sistematicamente nella città dell'Alto Tavoliere. Il riferimento è all'imbrattamento, deturpamento e danneggiamento di immobili di proprietà pubblica mediante scritte, disegni e tabelloni collocati o realizzati sugli edifici, sulle pavimentazioni stradali, sui pali dell’illuminazione pubblica e su altri siti, “specialmente in occasione dei matrimoni”, comportamenti che secondo il primo cittadino determinano, per il contesto urbano, una situazione di degrado e "di danneggiamento della proprietà pubblica, degrado, alterazione del decoro urbano il non rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e costituiscono offesa del bene pubblico e della sicurezza urbana”.

Per questo motivo “è fatto divieto assoluto, in occasione degli eventi, presso tutti i luoghi pubblici deputati alla socialità e aggregazione compreso le principali piazze cittadine, di collocare, affiggere e spargere oggetti, disegni, volantini ed altro su aree pubbliche e/o private esposte al pubblico, su beni pubblici o privati esposti al pubblico; deturpare, alterare con qualsiasi mezzo o materiale gli edifici pubblici, gli edifici privati visibili al pubblico e prospettanti su area pubblica, le pavimentazioni stradali ed in generale tutti i beni e luoghi pubblici compreso il verde pubblico in dotazione dei parchi e giardini pubblici, le siepi ed i viali alberati; imbrattare gli immobili ed il suolo di proprietà pubblica mediante coriandoli, scritte, disegni e tabelloni posti sugli edifici, sulle pavimentazioni stradali, sui pali dell’illuminazione pubblica e su altri siti, anche in occasione di matrimoni e qualsiasi altro evento celebrativo, determinando per il contesto urbano, una situazione di degrado. E’ altresì vietato ammassare anche temporaneamente, materiali vari compresi quelli di risulta che per qualità e quantità possono determinare degrado urbano.

Coloro i quali, si renderanno responsabili degli imbrattamenti e/o degli abbandoni dei rifiuti sulla pubblica piazza antistante la casa comunale verranno sanzionati con un’ammenda ai sensi dall’art.15 comma 1 lett. f del codice della strada dalla Polizia Municipale.