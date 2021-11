"Vieste eccellenza italiana nella lotta al randagismo". Fino a 500 euro di multa per ogni cucciolo non segnalato: "Non fate fare cucciolate"

Sono ripartite le azioni di sterilizzazioni nelle aree rurali da parte del Nota, il nucleo operativo tutela animale della polizia locale di Vieste supportato dai volontari delle Gev e Lndc Vieste. Fortemente voluto dall'assessore al Benessere Animale, Vincenzo Ascoli, l'attività del Nota che rientra tra le azioni del progetto 'Zero Cani in Canile, è giunta al terzo anno: "La città del faro è diventata una eccellenza italiana della lotta al randagismo".

Come spiega Nicoletta Pagano, presidente Lndc Vieste, "l'operazione parte ogni anno a settembre con cadenza settimanale e termina a giugno, in modo da coprire i due periodi di calore delle femmine e fermarsi a luglio e agosto quando i componenti della task force sono su altre emergenze e i volontari impegnati nei lavori estivi. Oramai la squadra è consolidata e siamo orgogliosi di avere un nucleo di polizia locale così efficiente come il Nota guidato dal comandante Caterina Ciuffreda".

In un giorno sono state catturate e sterilizzate circa 10 cagne. Il Nota ricorda che è vietato tenere cani legati, che chiunque avvisti cani vaganti o trovi cani anche nella propria proprietà, ha obbligo di farne segnalazione entro 48 ore, che chiunque faccia fare cucciolate ha l'obbligo di fare segnalazione per iscritto al comando di polizia locale entro 20 giorni dalla nascita. Per ogni cucciolo ritrovato durante i controlli e non segnalato, verrà elevata una sanzione fino a 500 euro. "Si invita la popolazione a non far fare cucciolate e ad adottare dal canile" l'appello.