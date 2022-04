Lago Pescara preso d'assalto, stop del sindaco alle auto: "Non sarà più possibile"

Tanti, troppi visitatori nel giorno di Pasquetta nei pressi del Lago Pescara, alle pendici del monte Cornacchia, il più alto della Puglia, spingono il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna a prendere provvedimenti e ad attivare la prima ztl forestale. "Siamo contenti che tanti visitatori scelgano sempre più spesso Biccari e la sua montagna. Ma, oltre a rallegrarci, la costante crescita della nostra destinazione ci impone anche delle scelte importanti. Il modello “pasquetta”, con tanto di folla, picnic selvaggio e traffico da centro città all’ora di punta, da molto tempo non risponde alla nostra idea di fruizione turistica della montagna, ma oggi è diventato anche del tutto incompatibile con le esigenze di tutela dell’area Lago Pescara-Monte Cornacchia. Abbiamo un patrimonio ambientale e naturalistico di straordinario valore, ma anche estremamente fragile e sentiamo il dovere di tutelarlo e proteggerlo, favorendo una sua fruizione responsabile e sostenibile. Anche con decisioni forti, come questa. Per questo, nell’anno internazionale dedicato allo Sviluppo Sostenibile delle Montagne (che con Uncem stiamo provando a valorizzare al massimo), proveremo a fare la nostra piccola parte per aumentare la consapevolezza dell’importanza di un uso sostenibile degli ecosistemi montani. A breve entrerà in vigore un’ordinanza sindacale che nelle giornate festive vieterà totalmente il traffico veicolare nell’area di Lago Pescara"

In buona sostanza, evidenzia il primo cittadino, "attorno all’unico lago naturale dei Monti Dauni, in prossimità del punto più alto della Puglia, sperimenteremo un’oasi dove potersi riconciliare con la natura, un luogo ameno da poter raggiungere lentamente, a piedi, in bici, a cavallo; un’area no-stress e free-smog, dedicata solo agli amanti autentici della montagna, dei boschi, dell’ambiente. Insomma, una zona esclusiva, per tanti, ma non per tutti. Ovviamente sarà possibile raggiungere il Parco Avventura, la Panchina Gigante, la Bubble Room, le tante altre aree attrezzate per i picnic presenti in montagna e richiedere permessi speciali (tutti i dettagli e la nuova segnaletica saranno pubblicati insieme all'ordinanza)"

In conclusione Lago Pescara "non potrà più essere considerato un enorme parcheggio a cielo aperto. Non si può, non è giusto, non ha senso".