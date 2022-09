Zaccheria blindato per tutte le gare: alcol vietato, strade chiuse e bonifica della zona stadio

Per tutta la durata del campionato di Lega Pro, durante gli incontri casalinghi del Calcio Foggia 1920 - comprese le tre ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora dopo la sua conclusione - sarà vietato somministrare o vendere bevande alcoliche, anche con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume, la vendita d'asporto di qualsiasi bevanda in lattina, bottiglia di vetro o di plastica. Sarà consentita invece la vendita e la somministrazione di bevande non alcoliche esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.

L'ordinanza commissariale di oggi 1° settembre porta la firma dei tre commissari. Si rivolge, su proposta del questore di Foggia (confermato in sede di Gos), ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi o rivendite commerciali, ovvero agli esercenti su aree pubbliche in forma itinerante, ubicati sia all’interno che all’esterno dello stadio comunale Pino Zaccheria, in via Gioberti (compreso il piazzale antistante lo stadio fino all’incrocio con via Mario Natola); via Guido Dorso; via Luigi Settembrini; viale degli Aviatori (da viale Ofanto fino all’incrocio con viale I° Maggio/via Natola); viale Ofanto (dall’incrocio con corso Roma all’incrocio con via Napoli); corso Roma (dall’incrocio con viale Ofanto a quello con viale Primo Maggio)..

I commissari hanno ordinanto anche la chiusura, due ore prima dell’inizio di ogni gara e sino ad un’ora dopo il termine della stessa, del 'Bar Pineta' ed annesso chiosco sito al viale Ofanto (piazzale antistante Stadio), che dovrà restare chiuso in caso di ripresa dell’attività.

Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto.

L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l’irrogazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. L’inosservanza della ordinanza è altresì punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale. In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell’attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

All'Amiu viene chiesto, almeno quattro ore prima della gara, la rimozione dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata, ubicati nella zona compresa tra viale Ofanto, via Gioberti, via Guido Dorso e viale degli Aviatori, viale Ofanto (tra via Gioberti e via Silvio Pellico) vicolo La Marmora (da viale Ofanto a piazza F.lli Bandiera).

La bonifica della zona antistante lo stadio e Parco Volontari per la Pace, con la rimozione di qualsiasi oggetto presente che possa essere utilizzato per il compimento di atti violenti e vandalici; la presenza, per tutta la durata della manifestazione sportiva, di personale dell'azienda perché sia posto a disposizione del dirigente del servizio di o.p. per eventuali esigenze.

Inoltre, quattro ore prima degli incontri di calcio casalinghi e fino a tre ore dopo la fine dei match di Lega Pro del Foggia, verranno chiusi al traffico due tratti di viale Ofanto, il primo compreso tra via Mazzini e via Gioberti e l'altro tra via Gioberti e via Napoli; via Gioberti tra via Guido Dorso e viale Ofanto; via Dorso tra via Gioberti e via de Viti De Marco, via La Marmora tra via Nievo e viale Ofanto.

Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione formata in via Napoli ambo i lati, nel tratto di strada compreso tra viale Ofanto e via Telesforo; su viale Ofanto tra via Mazzini a via Napoli compreso il vialetto di viale Ofanto che costeggia lo stabile ex gommista 'Curci', la recinzione dello stadio “P. Zaccheria” che sfocia su Viale degli Aviatori; via Gioberti nel tratto compreso da via Salvemini a viale Ofanto); via Dorso tra via de Viti de Marco e via Gioberti.

Sono esclusi dal divieto i mezzi militari, della polizia, dei vigili del fuoco e altri mezzi di soccorso (dei mezzi in visita domiciliare); i residenti muniti di apposito titolo – persone con ridotte capacità motorie – i giornalisti muniti di tesserino dell’ordine dei giornalisti – gli arbitri e osservatori arbitrali con tessera Aia – rappresentanti la Procura Federale in possesso di relativa tessera – medici antidoping in possesso della tessera federale – incaricati squadre nazionali con tessera federale – veicoli degli aventi diritto, provenienti da fuori città, compresi nell’elenco redatto dal Foggia Calcio per ogni singola giornata di svolgimento delle manifestazioni.

I provvedimenti sono stati presi perché le adiacenze ed in prossimità dello stadio 'Pino Zaccheria' non può sopportare l’enorme afflusso di autoveicoli che si concentrano in occasione degli incontri di calcio.