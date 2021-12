Volontaria choc, rivolge doppio dito medio ai braccianti: sospesa dall'associazione

Sarebbe stata già sospesa la volontaria protagonista del dito medio che avrebbe rivolto ai braccianti nel corso di un servizio svolto a Torretta Antonacci, in agro di San Severo, “un gesto non consono ai nostri valori ed irrispettoso nei confronti di tutti, in primis nei confronti della nostra divisa" evidenzia la federazione delle misericordie di Puglia. "Un gesto da cui le Misericordie prendono assolutamente le distanze, di un singolo che non può certo cancellare l’attività svolta su tutti i territori” spiegano. La donna, secondo quanto scritto da Aboubakar Soumahoro, avrebbe anche detto che i lavoratori meriterebbero di stare nei ghetti: "Fuori la Misericordie D'Italia di Puglia e i suoi "alleati sindacali" dalla nostra vita” il commento del sindacalista della Lega Braccianti.



La replica dell’associazione di volontariato non si è fatta attendere: “Rispondiamo ad Aboubakar Soumahoro ed alla Lega Braccianti con il nostro solito stile e cioè la gentilezza. La Federazione delle Misericordie di Puglia da ormai diversi mesi non è più nel campo di Torretta Antonacci e negli scorsi giorni abbiamo inviato una delegazione, invitati dalle autorità, quali ex gestori dell’insediamento perché c’erano delle operazioni da portare a termine. Quei fondi di cui parla sono un capitolo di spesa che la Regione Puglia mette a disposizione per la gestione di quel campo e che, solo dopo una rendicontazione puntuale e precisa di tutte le spese sostenute per l’ordinaria attività, eventualmente vengono corrisposte. Tra le altre cose al momento nessun euro è stato assegnato alla Federazione delle Misericordie di Puglia. In quel campo di Torretta Antonacci i nostri volontari hanno imparato tanto e speriamo, con il cuore, di aver lasciato anche noi, ai tanti migranti assistiti, qualcosa del nostro modo di operare. I tanti attestati di vicinanza arrivati da ieri, sia da parte di coloro sono all’interno del campo, che da parte delle istituzioni, sono già un bel modo di comprendere la nostra azione in ogni contesto”.