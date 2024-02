Autobus avvolto dal fumo, lavoratori della zona industriale preoccupati: "Vogliamo viaggiare in sicurezza"

Questa mattina intorno alle 13.30 un autobus con a bordo i lavoratori della zona industriale di Foggia si è fermato per un guasto all'altezza della rotatoria con le indicazioni Trinitapoli-Borgo Mezzanone e il centro commerciale Grandapulia: "Abbiamo cominciato ad avvertire un odore pungente e persistente di gomma bruciata, seguito da un fumo bianco che in pochi secondi ha avvolto l'abitacolo".

A bordo c'erano una quindicina di persone. "Spesso viaggiamo su mezzi fatiscenti e obsoleti, anche nel periodo estivo, senza aria condizionata, con i finestrini bloccati. Questa mattina abbiamo avvertito un rumore fortissimo, così assordante che coprivano le nostre voci. Abbiamo tentato di aprire i finestrini, ma erano bloccati. Dopo un minuto il conducente ha bloccato il mezzo, ci ha fatto scendere per metterci in sicurezza. Fortunatamente il mezzo non ha preso fuoco, ma poteva andare peggio".

Durante il giorno i collegamenti dedicati per chi deve raggiungere la zona Asi o rientrare dal lavoro, sono quattro. C'è anche chi, partendo dalla fermata del quartiere Candelaro, impiega un'ora per arrivare sul luogo del lavoro: "Chiediamo soltanto di metterci a disposizione sempre dei mezzi nuovi e non quelli cosiddetti 'arancioni'".