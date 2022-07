Perdita di anidride solforosa in un locale interrato: vigili del fuoco scongiurano il peggio

In via Mazzini a Cerignola. Nessuna grave conseguenza per le due persone presenti in quel momento nel locale, che hanno prontamente lanciato l’allarme

Tanta paura ma nessuna grave conseguenza per una perdita di anidride solforosa segnalata in un locale interrato, in via Mazzini, a Cerignola. La perdita di gas ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, in particolare degli specialisti del nucleo Nbcr del Comando provinciale di Foggia. Sono intervenuti anche gli operatori del distaccamento di Cerignola. Gli uomini del 115 hanno rintracciato e messo in sicurezza la fonte di dispersione: una vecchia bomboletta di anidride solforosa, utilizzata per vinificare, danneggiata dal tempo e dalla ruggine. Nessuna grave conseguenza per le due persone presenti in quel momento nel locale, che hanno prontamente lanciato l’allarme.