Disordini Foggia-Catanzaro: super vertice in Prefettura alla presenza di Ghirelli

Si riunirà domani mattina alle 11.30, presso il Palazzo della Prefettura, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica: oggetto del vertice, i fatti avvenuti in occasione della gara tra Foggia e Catanzaro dello scorso 11 aprile, quando si registrarono due invasioni di campo e il tentativo di aggressione di Pietro Iemmello.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Carmine Esposito, parteciperanno, i vertici delle forze di Polizia, la Commissaria Marilisa Magno, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il presidente del Comitato Etico 'Lega Pro' Francesco Cirillo, il Generale Luigi Curatoli, membro del Comitato Etico 'Lega Pro', e il presidente del Foggia Nicola Canonico.

Per quanto accaduto il Giudice Sportivo decretò la chiusura della Curva Sud per un turno e della Nord per due turni - l'ultimo dei quali scontato nella gara di ieri con la Turris, ndr - comminando anche una sanzione di 10mila euro al club rossonero. Lo scorso 20 aprile la Questura di Foggia ha emesso un Daspo di 5 anni a due tifosi ritenuti responsabili delle invasioni.

"Questi episodi non fanno bene al Foggia e alla città. Chiedo scusa agli italiani. Faremo di tutto per beccare i responsabili", fu il commento a caldo del presidente Canonico.