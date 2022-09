Imbratta campetto disegnando un 'fallo'. Il sindaco: "Pagherà la pulizia"

Con un post su Facebook, il sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele, esprime rabbia e amarezza per il 'fallo' disegnato su un campetto polivalente. "Complimenti a questo pittore per il pregevole autoritratto! Speriamo che la prossima volta decida di esercitarsi a casa sua anziché sui beni pubblici". Il primo cittadino fa sapere di aver dato mandato alla polizia locale di visionare i filmati per individuarlo per sanzionarlo e fargli pagare la pulizia.