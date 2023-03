L'omicidio Trotta nel maxi-processo Omnia Nostra: 26 imputati, le difese si oppongono all'annessione

La Corte d’Assise di Foggia, presidente Mario Talani, si è riservata sull’opportunità - richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e avallata dai giudici della Sezione Collegiale del Tribunale di Foggia - di annettere al processo per associazione mafiosa e altri reati scaturito dalla maxi-inchiesta ‘Omnia Nostra’, il procedimento relativo all omicidio del viestano Omar Trotta, avvenuto nel luglio del 2017.

Il fatto di sangue, infatti, si inserisce, secondo gli inquirenti, nello scontro armato tra il clan Perna-Iannoli, vicino alla vittima, e la batteria guidata dal boss Marco Raduano, attualmente latitante. Una decisione che andrebbe incontro tanto all’economia e alla logistica processuale, quanto alla ‘messa a fuoco’ del contesto di riferimento, ovvero - questa la tesi dei pm della Dda - la guerra di mafia in corso a Vieste in particolare, e sul Gargano in generale.

Il caso è stato discusso questa mattina: 26, nel complesso, gli imputati, ovvero i due già a giudizio dinanzi alla Corte per il caso di competenza (omicidio Trotta) e i 24 rinviati a giudizio con rito ordinario dinanzi alla sezione collegiale; altri 19 imputati, invece,hanno chiesto e ottenuto di essere processati con rito abbreviato dinanzi al gup di Bari. Tra loro, lo stesso Raduano, attualmente ricercato dopo l’eclatante evasione dal carcere di massima sicurezza ‘Badu ‘e Carros’ di Nuoro.

La richiesta di annessione dei due filoni ha provocato l’opposizione, netta e all’unanimità, di tutti i difensori presenti in aula. Tale richiesta, spiegano i legali, non rispetterebbe il principio del “giudice naturale” dei procedimenti. Inoltre, aggiungono, non è possibile stabile aprioristicamente il nesso tra il reato associativo ed il reato-fine (nel caso specifico, l’omicidio). Tesi peraltro sostenuta da varie sentenze in giurisprudenza. Sul punto, il presidente si è riservato sulla decisione, che verrà sciolta entro 15 giorni. Resta in stand-by, quindi, in attesa delle determinazioni del giudice, il procedimento relativo all’omicidio Trotta.

L’inchiesta Omnia Nostra, lo ricordiamo, fu messa a segno dai carabinieri nel dicembre del 2021 e riguarda i rapporti e traffici del presunto clan Lombardi-Ricucci-La Torre, attivo tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, col gruppo del boss viestano Marco Raduano. Tra le contestazioni - ben 57 le imputazioni - c’è quella di aver assoggettato il settore ittico, come emerso dalle intercettazioni telefoniche: “Il mare è nostro” (leggi i dettagli).