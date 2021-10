L'Università per costruire il futuro, Mattarella agli studenti foggiani: "Una generazione che cresce consente al Paese di sperare"

Il discorso del Presidente della Repubblica guarda alla formazione dei giovani come strumento di riscatto: "Tutto il Paese ha esigenza di ripresa, di una definizione del suo modo di essere. In questo ambito Foggia e il suo territorio si collocano in maniera perfettamente coerente. C'è bisogno di garantire ai giovani una prospettiva di vita, di realizzazione personale, di uguaglianza, di libertà e in questo territorio come ovunque le università sono un punto decisivo" | IL VIDEO