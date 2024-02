Tecnici della prevenzione per anni, ma non erano iscritti all'albo: dipendenti Asl Fg nei guai

Secondo quanto evidenziato dal Procuratore Generale della Corte dei Conti pugliese Carmela De Gennaro, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario che si è svolto ieri a Bari, il comparto sanitario rappresenta un ambito di interesse nevralgico, in ragione dell’elevato assorbimento di risorse destinate al finanziamento del servizio e delle non poche criticità che si riscontrano nel funzionamento delle strutture e nell’erogazione delle prestazioni alla collettività.

Perciò – sottolinea il Procuratore Generale - resta alta l’attenzione su sprechi e disfunzioni, a fronte dei molteplici aspetti di rilevanza erariale che dal settore possono generare, i quali vanno dalle illegalità più propriamente correlate ad attività gestionali ai casi di responsabilità medica, per errori che si manifestano nel processo clinico assistenziale, con conseguenze, in entrambi i casi, negative per le casse pubbliche, non meno che per gli stessi servizi forniti.

“Tuttavia, a fronte di un panorama in continua evoluzione, che vede in espansione le fattispecie dannose, deve continuare a rilevarsi che la materia soffre di un’informazione assai limitata: come già osservato in precedenza, il numero delle denunce pervenute alla Procura da soggetti qualificati, rispetto all’importanza dei centri di spesa e alle molteplici aree di intervento cosiddette “a rischio” (appalti e contratti per servizi e forniture, gestione di personale, misure riparatorie per i danni clinici, spesa farmaceutica) costituisce un’evidente singolarità che chiede, ancora oggi, di essere osservata. Sebbene, infatti, si rilevi un incremento di comunicazioni, limitatamente ad alcune aziende del settore, gran parte dei procedimenti risulta aperta sulla base di notizie pervenute da fonti estranee all’amministrazione interessata (dagli organi investigativi, da privati cittadini o dalla stampa)”.

Sono due i casi che nel 2023 hanno riguardato la provincia di Foggia, rappresentati nella relazione: nello specifico la Asl Fg, dove due dipendenti sono nei guai perché per molti anni avrebbero svolto l'attività di 'tecnici della prevenzione' senza essere iscritti al relativo albo professionale. Il danno quantificato in misura pari agli emolumenti che avrebbero indebitamente percepito è di 184.791,90 e 185.387,68 nel periodo in questione. Si è però in attesa del deposito della sentenza.

L’altro caso, come anticipato ieri sulle nostre colonne, riguarda un altro dipendente condannato per aver falsificato ordini per forniture inesistenti, per un danno provocato di 120mila euro il danno (leggi qui).