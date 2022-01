Rignanese dopo l'attentato incendiario: "Quattro delinquenti vanificano sforzi che facciamo per questa terra"

Generoso Rignanese, assessore al Bilancio del Comune di Monte Sant'Angelo, non si spiega l'incendio dell'auto avvenuto nella notte nei pressi della sua abitazione. Non ci pensa, non ha avuto il tempo di farlo: "E' una cosa che non mi aspettavo, non ho ricevuto minacce".

L'amministratore locale, nonché esponente del Partito Democratico di Capitanata, si dice molto più rammaricato per l'immagine che episodi così gravi, inevitabilemente trasmettono a chi non è del posto: "Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, non è la prima volta che accade, purtroppo. Siamo andati sempre avanti econtinueremo a farlo. Il rammarico è per l’immagine che trasmettiamo al di fuori del territorio. Stiamo facendo tanto per cercare di riabilitare questo territorio e di lanciare un messaggio positivo all’esterno e poi bastano quattro delinquenti per vanificare tutti gli sforzi che facciamo".