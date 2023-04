Treno merci deragliato a Firenze, caos in tutta Italia: disagi anche a Foggia

Caos in tutta la rete ferroviaria nazionale a causa dello svio di un treno merci, avvenuto intorno alle 3.15 di notte tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. Il deragliamento, che fortunatamente non ha cagionato feriti, ha però provocato danni ingenti all’infrastruttura.

Pertanto, si è richiesto l’intervento di un mezzo di soccorso e dei tecnici per consentire la regolare ripresa graduale della circolazione ferroviaria – attualmente sospesa tra Firenze e Bologna – che, secondo quanto riporta Trenitalia, è prevista per le ore 12. Come detto, il deragliamento ha generato disagi diffusi da Nord a Sud, con ritardi anche di 180 minuti di treni di Alta Velocità, InterCity e Regionali, limitazioni di percorso, instradamenti su percorsi alternativi nonché la cancellazione di diversi treni Alta Velocità.

Disagi anche a Foggia per la cancellazione della Freccia 9511 Milano-Lecce delle 6.10 il cui arrivo a Foggia era in programma alle 12.54 e della Freccia 9560 Lecce-Milano delle 13.10 il cui arrivo a Foggia era previsto per le 15.54.

Nelle stazioni di Paola, Salerno, Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale e Milano Centrale è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.