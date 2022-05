Incredibile truffa: affittano casa di altri a quattro persone diverse

Intascano un sostanzioso anticipo - circa 6mila euro - per ristrutturare un appartamento, ma invece di avviare i lavori concordati, affittano la casa ad altre quattro persone. Intascando, per ogni vittima, i soldi del canone. Accade a Bologna, dove i carabinieri hanno denunciato, a vario titolo, per sostituzione di persona e truffa in concorso, una coppia di foggiani.

I due - 60 anni lui, 45 lei - avevano pubblicato un annuncio online spacciandosi per i proprietari della casa, incassando da quattro diverse persone circa 4mila euro di caparre. Come riporta l'agenzia Dire, l'ultimo dei truffati, invece di pagare in contanti ha ricaricato la Postepay della compagna dell'uomo, e grazie a questo pagamento tracciabile i carabinieri hanno potuto smascherare il raggiro.