Presa banda di minorenni: in quattro avevano rubato una collana d'oro a un ragazzo vicino a una scuola

Raggiungono un ragazzo alle spalle, poi uno gli strappa la collana d’oro che aveva al collo. Ma il furto con strappo finisce male per quattro giovanissimi foggiani, tutti minorenni, individuati e denunciati dalla polizia.

Il fatto è successo lo scorso 11 maggio, a Foggia. Gli agenti della polizia, infatti, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno denunciato in stato di libertà quattro ragazzi minorenni per il reato di furto con strappo in concorso perpetrato nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico.

In particolare, uno dei quattro del gruppo, giungendo di soppiatto alle spalle della vittima, è riuscito nell'intento di strappare la collana per poi fuggire in compagnia dei presunti complici. La tempestiva segnalazione inoltrata al 113, da un amico della vittima del reato, ha consentito alle ‘Volanti’ impegnate nel servizio di controllo del territorio di intercettare e fermare nelle vie limitrofe i quattro presunti autori del reato.

La perquisizione eseguita ha consentito il recupero della collana d'oro appena rubata, nascosta all'interno della scarpa indossata da uno dei quattro; il monile è stato restituito al legittimo proprietario. Fondamentale, per il buon esito della vicenda, è stata la partecipazione attiva del cittadino, che ha immediatamente attivato le forze di polizia presenti sul territorio.