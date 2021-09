Coltivava marijuana nel suo campo, denunciato 47enne già noto per lo stesso reato: sequestrate oltre 5 kg di foglie

Coltivava marijuana, nei guai un 47enne di Volturino. L’uomo è stato denunciato ieri mattina dai carabinieri per coltivazione di cannabis.

Il blitz, compiuto ddi militari dell'Arma della stazione di Volturino con la collaborazione di un team di ‘Cacciatori’ di Puglia, è scattato alle prime luci del giorno dopo un’attenta attività di osservazione, tra la fitta ed alta vegetazione presente nelle pertinenze dell’abitazione rurale del noto soggetto.

Attraverso una meticolosa attività di ricerca, i militari sono riusciti a rinvenire ben 15 piante di varia metratura di cannabis sativa, alcune delle quali alte circa 1,80 metri e già 'in fiore.

Le piante, il cui peso complessivo si aggira intorno ai 5 kg, sono state estirpate e poste sotto sequestro in attesa di successiva campionatura ed analisi da parte dei laboratori di Analisi del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Foggia.

L'uomo è soggetto noto alle forze di polizia, tant'è che già in passato era stato trovato in possesso di ingenti quantitativi della medesima sostanza stupefacente e deferito per lo stesso reato.

Non si fermano e proseguono incessanti, i controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Lucera, sia in area urbana che in area rurale, per cercare di arginare l’inarrestabile fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.