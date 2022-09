Vandali individuati e denunciati: avevano imbrattato il monumento all'ex sindaco con una vernice nera

Individuati e denunciati dalla polizia locale i responsabili dell'atto vandalico perpetrato in danno del monumento in memoria del sindaco Pasquale Iantoschi, a San Severo. Nel dettaglio, gli agenti hanno individuato e identificato due soggetti, entrambi ritenuti autori del raid vandalico che, giovedì scorso, ha colpito e deturpato il busto in bronzo su Corso Gramsci.

La pregiata scultura in bronzo su base marmorea era stata imbrattata con liquido simile a vernice di colore nero. I due sono stati denunciati con l'accusa di danneggiamento e deturpamento di beni avente valore di opera pubblica. Sono dunque bastate poco più di 24 ore alla polizia locale per l’individuazione dei vandali: fondamentali, per le indagini, sono risultati i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

I filmati hanno permesso di accertare che un veicolo è giunto nei paraggi della scultura dal quale è sceso uno dei due con un contenitore per liquidi versandone il contenuto a ridosso del monumento. Le attività di ricerca hanno consentito di rintracciare il veicolo utilizzato, dove, all'interno dello stesso, gli agenti hanno rinvenuto alcuni indumenti utilizzati per compiere l’atto vandalico