Ubriaco, si sposta senza un motivo valido da un comune all'altro: viaggiava con altri due pregiudicati e un coltello

L'uomo di Rignano Garganico è stato intercettato dai carabinieri mentre era in auto in compagnia di altri due pregiudicati, per i quali è stata avanzata proposta l'applicazione del'Foglio di via' obbligatorio da San Severo