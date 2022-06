Turisti francesi scatenano il caos su un autobus: pretendevano di salire senza biglietto

Senza biglietto, pretendono di salire a bordo di un autobus per il trasporto extra-urbano. Così quattro turisti francesi, di passaggio a Foggia, hanno scatenato il caos ad una fermata del centro cittadino. I quattro, tutti maggiorenni, hanno iniziato ad inveire contro il conducente del mezzo, che aveva negato loro l’accesso sul bus.

Gli animi si sono riscaldati al punto da dover richiedere l’intervento di una pattuglia delle ‘Volanti’: giunti sul posto, gli agenti hanno ristabilito l’ordine e hanno denunciato i quattro giovani per interruzione di pubblico servizio; due di essi risponderanno anche del porto abusivo di arma, in quanto trovati in possesso di altrettanti coltelli. Tanto scompiglio ma, fortunatamente, nessuna conseguenza fisica né per l’autista né per altri avventori presenti sul bus.