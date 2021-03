Paga 400 euro per 46 quintali di legna ma ne arrivano 25 : foggiani denunciati per truffa, scontrino era contraffatto

Un 68enne di Pontecorvo in provincia di Frosinone è stato vittima di una truffa da parte di un 25enne e un 54enne residenti in provincia di Foggia già noti per reatri contro il patrimonio, denunciati in stato di libertà dai carabinieri del posto.

La vittima aeva pagato 400 euro per avere 46 quintali di legna da ardere, ma è stato truffato. Si è visto consegnare 25.5 quintali e allora ha sporto denuncia presso il comando locale dei militari dell'Arma.

Gli stessi, dopo il pagamento, avevano fornito uno scontrino di pesa contraffatto.