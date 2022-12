Acquista mezzo ma paga con un assegno falso: 28enne foggiano nei guai

Acquista un carro semovente e prova a rifilare assegno falso all'anziano venditore. Per il fatto è finito nei guai un 28enne foggiano, denunciato per truffa dai carabinieri della Stazione di Montebelluna, nel Trevigiano. Vittima del raggiro è stato un 74enne veneto che ha denunciato tutto ai militari.

Questi ultimi, a conclusione dell'attività d’indagine, hanno denunciato per truffa, falsità di titoli di credito e sostituzione di persona il 28enne residente in provincia di Foggia, pregiudicato per delitti contro la persona ed il patrimonio.