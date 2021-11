Sorpresi in auto dai carabinieri, uno con la patente falsa e l'altro con hashish e cocaina: denunciati

Sorpresi in auto uno con la patente falsa e l'altro con hashish e cocaina. Sono i due giovani - uno di Termoli, l'altro di San Severo - finiti nella rete dei controlli dei carabinieri nella vicina Campomarino.

Nel dettaglio, i due - 26enne censurato originario di San Severo ed un 29enne censurato termolese - sono stati denunciati poiché ritenuti rispettivamente responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e falsità materiale commessa dal privato.

Il controllo è scattato in strada: i due erano a bordo un’autovettura, condotta dal termolese e, visto l’atteggiamento sospetto, gli operanti hanno deciso di proseguire con una perquisizione veicolare e personale d’iniziativa. Così, il 29enne è stato trovato in possesso di una patente di guida falsa (riportava la sua fotografia ma generalità diverse), mentre il 26enne è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti 1 grammo di cocaina ed un frammento di hashish.

Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari è stato inoltre trovato, nell’abitazione di quest’ultimo, un bilancino elettronico di precisione funzionante. A carico del conducente e proprietario del veicolo, invece, si è proceduto anche al sequestro amministrativo del mezzo ed alla verbalizzazione per guida senza patente alla prima violazione e circolazione alla guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria.