In autostrada senza patente, sorpreso dalla polizia alla guida di un autocarro rubato: nei guai 33enne di San Severo

Il controllo è avvenuto in A14, in agro di Campomarino. L'autista, sprovvisto di patente perché mai conseguita, è stato denunciato per furto aggravato. Il furgone è stato restituito al legittimo proprietario