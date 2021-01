In A14 con l'autocarro rubato, la polizia lo blocca nell'area di servizio: denunciato 45enne foggiano

E' successo ieri mattina, a 'Torre Fantine', in agro di Chieuti. La PolStrada ha intercettato un 45enne foggiano che risponderà di ricettazione. Il mezzo, asportato poco prima a Montesilvano (Pe) è stato restituito al proprietario

In autostrada con l’autocarro rubato, viene intercettato dagli agenti della polizia stradale e denunciato. E’ accaduto ieri mattina, all’altezza di Chieuti, in A14, dove la PolStrada di Vasto ha recuperato nei pressi dell’area di servizio Torre Fantine, un autocarro Iveco Daily rubato la notte precedente a Montesilvano, in provincia di Pescara.

I poliziotti hanno notato l’autocarro che procedeva a velocità sostenuta verso Foggia. Insospettiti, hanno intimato l’alt al conducente e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a fermare il mezzo nei pressi dell’area di servizio di Torre Fantine. Gli accertamenti in banca dati, è risultato che il veicolo era stato rubato nella notte precedente a Montesilvano. Il conducente, un uomo di 45 anni residente a Foggia, è stato denunciato per ricettazione, mentre il veicolo rubato è stato restituito al legittimo proprietario che ha ringraziato gli agenti per il lavoro svolto.