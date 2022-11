Shopping in due negozi senza pagare, ragazzine in trasferta rubano abiti per 1000 euro: denunciate

Sei ragazze di Cerignola sono state denunciate per furto dai carabinieri della sezione Radiomobile di Lecce per aver sottratto capi d'abbigliamento nei negozzi di Bershka e Zara di via Trinchese, a una cinquantina di metri l'uno dall'altro. A darne notizia è LeccePrima.

Lo shopping in trasferta nel capoluogo salentino in occasione del ponte di Ognissanti, il 31 ottobre si è trasformato in reato. Tre 18enni, due 17enni e una 16enne, erano arrivate preparate. Si erano infatti munite di cacciavite per rimuovere le placche antitaccheggio dagli abiti trafugati.

Di circa 1000 euro il valore della merce che sono riusciti a portar via. C'è chi però ha visto qualcosa e ha allertato i militari dell'Arma. Fermate e sottoposte a un controllo, sono state scoperte con gli abiti asportati e il cacciavite.