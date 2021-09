“Aiuto, un uomo armato mi minaccia!” ma non era vero: gestore turistico denunciato per procurato allarme

"Aiuto, un uomo armato mi minaccia". Ma era un banale diverbio: nei guai gestore turistico, denunciato per procurato allarme.

E' successo a Peschici, dove i carabinieri hanno denunciato un 43enne Lucerino, con precedenti di polizia. I militari sono intervenuti dopo la richiesta al 112, che segnalava la presenza di una persona armata. Giunti sul posto - un villaggio turistico della zona - i carabinieri hanno appurato la mancanza di armi.

Si era trattato, hanno ricostruito, di un diverbio tra i due, per interessi economici, sorto per un debito non onorato riguardante il noleggio di videogiochi da bar. La pattuglia ha riportato la calma tra i coinvolti, invitando loro a seguire le vie di legge per far valere i propri diritti.