Motocross scorrazzano lungo i sentieri del Parco del Gargano, l'ira delle guide: "Il territorio va tutelato"

Motocross che scorrazzano sui sentieri del Parco nazionale del Gargano. Foto pubblicate sui social rivelano una pericolosa tendenza che sta diventando sempre più frequente. Tanto da allarmare le guide turistiche ed escursionistiche che chiedono maggiori controlli e tutele del territorio.

“Hanno fatto discutere le foto circolate sui social e nei gruppi di camminatori di due motociclisti nel tentativo di risalire il famoso Sentiero Scannamugliera, a Monte Sant'Angelo, tra gli escursionisti increduli”, si legge in un documento sottoscritto da 8 guide turistiche del territorio che chiedono “maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine nei tratti a rischio, tra l'altro i punti di ingresso ai sentieri e quelli di passaggio spesso sono gli stessi”.

“Quanto è successo sabato scorso non è una novità perché non è difficile incontrare nel weekend motociclisti nei sentieri, sia nelle zone Parco che nel Gargano in generale. Insieme ai visitatori che accompagniamo, assistiamo esterrefatti a vere incursioni, anche di decine di moto, spesso senza targa, per evitare il riconoscimento tramite le foto fatte dagli escursionisti. Spesso, inoltre, ciò avviene in zone senza segnale telefonico, dove è impossibile contattare le forze dell'ordine per segnalare”.

La normativa nazionale e delle aree protette è chiara e vieta espressamente alle moto di circolare sui sentieri. “Il nostro - aggiungono le guide - è in primis un appello alla tutela dell'ambiente, visto l'impatto delle emissioni sonore e di gas di scarico negli ecosistemi, ma vogliamo difendere anche il nostro diritto a lavorare in condizioni normali”.

“Le moto, oltre a disturbare la fauna, distruggono il fondo del sentiero causando l'aumento progressivo del ruscellamento lungo gli stessi. In un periodo in cui si stanno investendo milioni di euro sui sentieri del Gargano è paradossale che ci sia, contemporaneamente, chi vanifichi questi sforzi. Il nostro sul Gargano non è un lavoro facile al momento. Ci troviamo quotidianamente alle prese con sentieri senza manutenzione, rifiuti abbandonati, chiusure abusive, persone ‘poco accoglienti’, moto che scorrazzano nei boschi, il tutto anche con escursionisti a seguito, e si può immaginare il danno d'immagine che ne riceve il territorio”, denunciano.

“Noi guide siamo esempio di economia sostenibile nell'area protetta del Parco Nazionale del Gargano, eppure proprio perché sentinelle del territorio, anche delle zone più remote dai centri urbani, ci sentiamo spesso bistrattati da chi dovrebbe ascoltarci ed essere dalla nostra stessa parte. Infine lanciamo un appello ai motociclisti affinché siano più rispettosi dell'ambiente e di chi decide di godere appieno e in maniera rispettosa della natura".

"Nessuno vuole negare ai motociclisti il diritto di esercitare un’attività sportiva, ma è necessario individuare percorsi appositi per gli amanti di queste pratiche ed uniformarsi alle normative esistenti per stabilire una volta per tutte che la libertà dell’individuo si ferma di fronte al bene della collettività. E per noi l’ambiente è un bene comune, che viene prima del tornaconto o del divertimento personale”, concludono.