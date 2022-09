'Molestatore seriale' in azione a Foggia, c'è una denuncia: "Mi sono sentita in pericolo nella mia città"

“Per la prima volta, mi sono sentita in pericolo nella mia città, addirittura nel mio quartiere. E’ mortificante”. A parlare, con la voce è ancora scossa per l’accaduto, è la donna foggiana che lo scorso lunedì è stata aggredita verbalmente e fisicamente da un ‘molestatore seriale’, che sarebbe in azione, da alcune settimane, nel centro di Foggia, più precisamente nelle vie che si snodano da via Lanza alle pertinenze di Corso Roma.

Per l’accaduto, la donna ha presentato regolare denuncia negli uffici di polizia; l’ipotesi di reato contestata, al momento contro ignoti, è per molestie. “Spero che anche altre vittime facciano altrettanto, per velocizzare le indagini”, spiega la vittima che, in questi giorni ha raccolto, tra amici e conoscenti, almeno altre 5 storie simili. “E’ un soggetto che gravita nel quartiere da tempo. Al centro delle sue attenzioni finiscono sempre donne, aggredite verbalmente e fisicamente”, racconta. Si tratta di un uomo di circa 45 anni; spesso si muove i monopattino. L’identikit fornito, benché sommario, può essere utile ad altre potenziali vittime per riconoscerlo in tempo: “E’ un soggetto alto, un metro e 80 circa, e magrolino. Ha gli occhi chiari e i capelli castani coperti da un berretto con visiera”, racconta.

Il suo incontro risale a pochi giorni fa: erano le 14.30, stava rientrando a casa quando l’uomo le è piombato alle spalle: “Per fortuna sono riuscita a rifugiarmi subito nell’androne del portone, mentre lui si stava avventando su di me. Quindi si è accanito con calci e pugni contro il portone intimandomi di aprire”. Le urla e il caos hanno richiamato l’attenzione di altri condomini che hanno messo l’uomo in fuga. “Fortunatamente sono riuscita a mettermi subito al sicuro. Non posso dire se volesse aggredirmi, molestarmi o derubarmi. So solo che l’episodio mi ha profondamente scossa: da allora, ho paura. Esco solo ‘armata’ di spray urticante e cerco di tornare a casa sempre accompagnata”. L’auspicio è che l’uomo venga presto individuato e fermato: “Spero che altre donne sporgano denuncia e permettano alle forze di polizia di individuare quest’uomo. Spero che le forze di polizia possano individuare al più presto questo soggetto e assicurarci sicurezza e serenità”.