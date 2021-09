Brucia rifiuti speciali nei campi di Orta Nova: uomo identificato tramite la targa dell'auto e denunciato

E' successo la scorsa notte. Per l'uomo, colto sul fatto, si procederà per vie giudiziarie

Brucia rifiuti speciali nei campi, scatta la denuncia per un uomo del posto. Il fatto è successo la scorsa notte, nelle campagne di Orta Nova. Immediato l'intervento della protezione civile 'Cisa', convenzionata con l'Unione dei Cinque Reali Siti: giunta sul posto, ha letteralmente colto sul fatto un uomo che stava dando fuoco a scarti agricoli, ritenuti rifiuti speciali, senza alcuna autorizzazione. Sono stati allertati quindi i carabinieri che, anche attraverso il numero di targa dell'auto di chi ha appiccato le fiamme, sono riusciti a risalire alla sua identità. Per l'uomo si procederà per vie giudiziarie.